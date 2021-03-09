مصرع طفل أثناء تمرين كرة القدم فى نادى النيل بالمنصورة

لقى طفل 4 سنوات مصرعه على أثر سقوط جسم صلب على رأسه بنادى النيل فى مدينة المنصورة.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بوصول الطفل سادن على محمد 4 سنوات جثة هامدة لمستشفى الطوارئ إدعاء سقوط جسم صلب عليه.



وإنتقلت قوة أمنية للمكان وبسؤال والده على محمد على المغازى 35 سنة فنى ورشة بمستشفى المنصورة الجامعى ومقيم شارع منتصر دائرة قسم أول المنصورة قرر أنه حال تواجد نجله بملعب نادى النيل بشارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة للتمرين سقط عليه عارضة الملعب وأحدثت إصابته التى أودت بحياته وإتهم إدارة النادى بالإهمال والتسبب فى وفاة نجله.



وورد تقرير مفتش الصحة الذى يفيد بإصابة الطفل بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالأذن والأنف وآثار كدمة بالرأس ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الجثمان لذويه وصرحت بدفنه، طلب مدير النادى لجلسة تحقيق، طلب السجل الخاص بأسماء الأ"فال المتواجدة بالملعب فى ذات التوقيت، طلب لجنة من مديرية الشباب والرياضة لفحص الملعب ومراجعته للتأكد من إستيفتاء الإشتراطات الفنية من عدمه.



