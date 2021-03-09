القبض على سائق توك توك أطلق النار على تباع لخلاف بينهم على المرور بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط سائق توك توك وبحوزته فرد خرطوش لإطلاقه النار على تباع سيارة نقل لخلاف على المرور.



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة منية النصر بإصابة تباع سيارة نقل برش خرطوش بالركبتين.



وإنتقلت قوة أمنية لمستشفى منية النصر المركزى وبسؤال المصاب محمود السيد إبراهيم 23 سنة تباع على سيارة نقل ومقيم الرياض دائرة مركز منية النصر إتهم صلاح فع23 سنة سائق توك توك ومقيم بذات العنوان بإطلاق النار عليه من فرد خرطوش كان بحوزته لخلافهم على المرور بالقرية.



و تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم والسلاح النارى بإرشاده وبمواجهته بأقوال المصاب قرر بذات المضمون.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1951 جنح مركز شرطة منية النصر لسنة 2021 وجار العرض على النيابة العامة.