عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

شب قبل قليل، حريق هائل بخط غاز إحدي شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة علي الحريق.



وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.