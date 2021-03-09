Advertisements

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
شب قبل قليل، حريق هائل بخط غاز إحدي شركات البترول بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة علي الحريق.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ 18 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

منذ أقل من ساعة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 11 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

04:50 م

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين