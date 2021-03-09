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وكيل زراعة القليوبية: لا توجد إصابات مرضية في محصول القمح

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن محصول القمح بالمحافظة ينمو بشكل جيد، وجاري مرور لجان الإرشاد والمكافحة لاكتشاف أي إصابات بالأصداء وعلاجها فورا، طبقا لتوصيات لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وحتى الأن الحالة مطمئنة.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لم تظهر أي إصابات مرضية في مساحات القمح المنزرعة التي تبلغ "50292" خمسون ألفا ومائتين وإثنان وتسعون فدان، وجرى زراعة "146" حقل إرشادي بالمحافظة، وإعطاء المزارعين توعية إرشادية مجانية وصرف التقاوي بشكل مجاني للمزارعين، وجرى تسوية "500" فدان بالليزر خدمة إرشادية مجانية للمساعدة على ترشيد استخدام المياه.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تلاحظ انحسار ملحوظ للتعديات على الأرض الزراعية خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.

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