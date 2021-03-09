شاهد.. لحظة القبض على المتحرش بطفلة المعادي

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد لحظة إلقاء القوات الأمنية على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولته التخفي بإحدى الشقق.



وكانت بدأت الواقعة، حين تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، فجر اليوم فيديو لشخص يتحرش بطفله صغيرة داخل مدخل أحدي العمارات بالقاهرة، وعلي أثر ما ظهر بالفيديو قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه لمعاقبته علي فعلته.

