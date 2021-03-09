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تعرف على فوائد نزول البحر في الشتاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقدم لكم اليوم فيما يلي فوائد مذهلة لنزول البحر في الشتاء، وفقًا لموقع "Life Hack"، وهي:

تقوية جهاز المناعة

تساعد السباحة في الماء البارد على تعزيز كمية خلايا الدم البيضاء، حيث يصبح الجسم مضطرا للتفاعل مع الظروف المتغيرة، ويصبح أدائه أفضل في الدفاع عن نفسه، وبالتالي نادرا ما يمرض سباحي الشتاء بسهولة.

زيادة الأندروفين

يفرز المخ الأندروفين لمنح شعورا جيدا عند ممارسة بعض الأنشطة والتمارين، التي تعد السباحة في الماء البارد واحدة منها، لذا تساهم هذه الرياضة في علاج الاكتئاب وتجاوز الألم.

تحسين الدورة الدموية

تدفع السباحة في الطقس البارد إلى تدفق الدم بالأوردة والشرايين والشعيرات الدموية للتخلص من الشعور بالبرودة، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية بالجسم وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن ضعفها.

حرق السعرات الحرارية

يبدأ القلب بضخ الدم بشكل أسرع ويحتاج الجسم إلى العمل بصورة أقوى للحصول على التدفئة أثناء السباحة في الماء البارد، ما يساعد على نشاط الجسم وحرق مزيد من السعرات في هذه الظروف مقارنة بالسباحة في الأجواء الحارة.

تقليل الضغط العصبي

تحل السباحة في الشتاء محل الضغط العصبي في السيطرة على الجسم بدنيا ونفسيا، وبالتالي تزيد الشعور بالهدوء والاسترخاء والسعادة، وحينها يصبح الشخص أقوى لمواجهة المشكلات

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