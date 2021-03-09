"الحلم" أول دراما لذوي الهمم بمشاركة "الحسيني" عابر المانش

تستعد مبادرة "عالم موازي عالم مساوي"؛ لاطلاق مشروع "حلم" وهو صنع مسلسل درامي سيتم طرحه على منصات الشوسيال ميديا؛ لدمج ذوي الهمم مع النورمال ويعتبر العمل جديد من نوعه في عالم الدراما، حيث يمثل اختلافاً كبيراً في الوسط الفني.

مسلسل "حلم" من تأليف رامز عباس معالجة درامية للسيناريست محمد الصباغ، وإخراج محمد الأنصاري، والذي يستخدم تقنيات إخراجية جديدة وأماكن تصوير غير متوقعة؛ لدمج ذوي الإعاقة في مجال الفن والميديا.

من أبرز المشاركين في العمل الدرامي، النموذج الناجح محمد الحسيني الملقب بسباح المانش، والذي تم تكريمه من السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتحق بكلية أداب عين شمس قسم اجتماع، وتم تعينه من قبل د. أشرف صبحي وزير الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

يشارك في بطولة المسلسل، أبطال ونجوم تحدي الإعاقة النماذج الناجحة وهم، "مصطفي أبو الفتوح بطل العالم في الفنون القتالية، مريم وجيه أول طالبة في فنون جميلة، مريم نعيم ويحي عماد راقصين الباليه في أكادمية الفنون، هبة أسعد بكالوريوس إعلام وأول مضيفة طيران من متلازمة الداون، أدهم حسام بطل السباحة، محمد حازم بطل سباحة، عبد الرحمن عرام كلية إعلام وأول الثانوية العامة في الدمج وفي حفلات الرئيس قادرون باختلاف، محمد ميسي أول متسلق الجبال من الداون سندروم "متسلق جبل موسى"، ميرنا ياسر استعراض في مركز الحفني وبطلة فيلم خالد النبوي، سارة طه ممثلة مسرح من قصار القامة.