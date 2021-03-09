شاهد.. لقطات جديدة لدخول المتهم بواقعة التحرش بطفلة المعادي إلى العمارة

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو لكاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دخول المتهم بالتحرش بطفلة المعادي إلى العمارة بعد استدراجه للطفلة، قبل أن يتم إنقاذ الطفلة منه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بعد هروبه ومحاولة اختبائه في أحد الشقق.



وكانت بدأت الواقعة، حين تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، فجر اليوم فيديو لشخص يتحرش بطفله صغيرة داخل مدخل أحدي العمارات بالقاهرة، وعلي أثر ما ظهر بالفيديو قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه لمعاقبته علي فعلته.

