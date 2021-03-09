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نجم الزمالك السابق: التفكير في عودة كارتيرون جريمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق أحمد عيد عبد الملك نجم نادى الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، على أنباء عودة الفرنسى باتريس كارتيرون لقيادة الجهاز الفنى لنادى الزمالك.

وقال أحمد عيد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مجرد التفكير فى عودة كارتيرون جريمة فى حق نادى الزمالك وجاهيره، والكلام للجنة الموجودة، وأكيد واصلهم نبض الجمهور ومش لازم كل شوية نرمى بلونة اختبار على السوشيال ميديا تشوفو بيها رأى الناس اللى هو واضح للكل، مرفوض مرفوض مرفوض عودته مرة أخرى".

وكانت أنباء أكدت توصل إدارة نادى الزمالك لاتفاق مع الفرنسى كارتيرون للعودة من جديد لإدارة الجهاز الفنى للفريق خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الحالى للنادى.

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