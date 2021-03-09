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تمديد تجميد الرسوم الحكومية في دبي حتى 2023

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
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 قررت حكومة دبي تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في الإمارة حتى مطلع عام 2023.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، أن القرار يأتي دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة.

ونوه ولي عهد دبي إلى أن تلك الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضح أن تجميد الرسوم الحكومية حتى مطلع 2023 سيمكن قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار ولي عهد دبي إلى المرونة التي تتمتع بها حكومة دبي بما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.

وأضاف أن القرار الصاجر اليوم، الثلاثاء، يشمل عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

كانت حكومة دبي قد جمدت الرسوم الحكومية في الإمارة منذ شهر مارس 2018، كما قدمت 5 حزم اقتصادية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن، للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم 7.1 مليار درهم.

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