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لوف يقرر ترك المنتخب الألماني عقب نهاية يورو 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدرب يواخيم لوف سيترك منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) بعد كأس الأمم الأوروبية المقررة منتصف هذا العام.

وذكر الاتحاد في بيان أن لوف طلب إعفائه من استكمال مدة عقده، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى كأس العالم 2022، بعد البطولة الأوروبية المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين.
 
وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني عام 2006 وقاد الفريق للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه واجه انتقادات بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.
 
وقال لوف في تصريحات نشرت بالبيان: "أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، ومليء بفخر وامتنان هائلين، وفي الوقت نفسه سأظل متحمسا للغاية إزاء البطولة الأوروبية المقبلة."
 
وأضاف: "تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في بلادنا طوال 17 عاما، ودعمتهم في مشوار تطورهم. حققت إنجازات هائلة معهم كما مررنا بهزائم مؤلمة، ولكن الأهم هو أننا مررنا سويا بالعديد من اللحظات الرائعة والساحرة، وليس فقط التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل".

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