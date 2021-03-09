الموعد وطرق الاحتفال.. كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج

ساعات قليلة، ويستقبل المسلمون ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي تحمل دلائل روحانية كبيرة في نفوس المسلمين لما حدث فيها مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.



موعد ليلة الإسراء والمعراج

ومن جانبها، قالت دار الافتاء إن ليلة الاسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 10 مارس 2021م، والتى توافق يوم 26 رجب 1442 هـ، وتستمر ليلة الاسراء والمعراج حتى فجر يوم الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442هـ.



طرق الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الأفتاء المصرية إنه على الرغم من الخلاف الذى وقع بين العلماء فى تحديد وقت ليلة الاسراء والمعراج، إلا أن الاحتفال بهذه الذكرى جائز شرعا، ولا شىء فيه، ويقوم المسلمين فى هذا اليوم بقراءة القرآن والذكر والتذكير.



وأضافت دار الإفتاء المصرية: "تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أي وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته".



وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن الإسراء والمعراج معجزة وهي من معالم السيرة والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والاحتفال بها جائز، وهناك مناسبات وطنية كيوم النصر والتحرر، والرسول أقر الاحتفال بالمناسبات الوطنية، مؤكدًا أن السلفية لا فقه ولا عقل لهم، فهم الذين يحرِّمون الاحتفال بهذه المناسبات.



فضل ليلة الإسراء والمعراج

وتعد واقعة الإسراء والمعراج من أهم الأحداث التي مر بها الإسلام منذ نشأته، وهو حادث يصعب على العقل البشري تصديقه.



وإذا لم يكن الإنسان على إيمان عميق بالدين الإسلامي فإنه لن يستوعب هذا الخبر، فالعديد من الصحابة فتنوا في هذه الواقعة، ومن كان فيه الدين الإسلامي متعمق ولا يهزه أي شيء ويقبل بتصديق هذه الوقائع مثل أبو بكر الصديق.



وأوضحت الواقعة مكانة النبي التي لم يحظ بها أحد من أهل السماوات والأرض، وقال الله عز وجل (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاُ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير).



وعندما رفعه الله إلى السموات السبع وأراه الكواكب فالزمه صفة العبودية وهي تواضع للأمة، وصلاته إمامًا للأنبياء هو أكبر دليل على انه خاتم المرسلين وانه شهيدًا على الناس (وكذلك جعلناكم امةً وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا)، وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي حصل عليها الرسول إلا أنه ظلّ متواضعًا.



وتدلل هذه الواقعة على أهمية ومكانة الأقصى وأهمية المحافظة عليه والعمل على استعادته مرة أخرى، وليلة الاسراء والمعراج من أهم الليالي التي أثبتت نبوة الرسول وصدقه، وأنه صلى بالأنبياء جميعًا ورأى أهل الجنة وأهل النار، وأن أكثر أهل النار من النساء بسبب لسانهم.

