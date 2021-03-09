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أمين الفتوى لـ الفجر: الشهيد قدم حياته من أجل الناس ومنزلته عظيمة في الدنيا والآخرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشهيد قدم حياته من أجل الناس، وله منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة.

وأوضح أمين الفتوى في تصريح خاص لـ الفجر، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أن الشهيد في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين وله حياة شريفة وعظيمة في الآخرة.

ووجه رسالة لكل أبطال القوات المسلحة ولجنود مصر أن أشقائهم من الشهداء الذين سبقوهم قد مضوا إلى دربهم وأن الوطن أمانة في أيديكم داعيا الله أن يؤيد ويحفظ خير أجناد الأرض.

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسَّدت أسمى معانى التضحية والفداء التي كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والأزمان

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