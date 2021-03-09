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العبور يحافظ على القمة واتحاد الشرطة يعبر التأمين بالقسم الثالث

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حافظ فريق العبور على القمة منفرداً بعد فوزه على ضيفه فريق ايرو سبورت بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم محمد صبحى للعبور في الدقيقة 12 وتعادل دكشه في الدقيقة 31 .

واضاف أحمد سابق في الدقيقة 27 من الشوط الثاني وبذلك النتيجة يترفع رصيد العبور إلى النقطة 41 منفرداً بالقمة وتجمد رصيد ايرو سبوت عند النقطة 11 محتلا المركز قبل الاخير.

وأدار المباراة محمود طنطاوي وعاونه السيد حسن مساعد أول ومحمد عبد العظيم مساعد ثانى.

وحقق فريق اتحاد الشرطة فوزاً مهماً على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب اتحاد الشرطة.

تقدم فريق مصر للتأمين بهدف محمد زكى في الشوط الأول وأدرك اتحاد الشرطة هدفين في الشوط الثاني عن طريق أحمد أنور بوجه وياسر القاضي.

وسهد اللقاء إصابة حارس مرمى مصر للتأمين وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى بعد أن ابتلع لسانه.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد اتحاد الشرطة إلى النقطة 30 محتلا المركز.السابع بينما يتجمد رصيد مصر للتأمين عند النقطة 32 محتلا المركز السادس.

ترتيب المجموعة السادسة

1- العبور41 نقطة
2- الغابه 38 نقطة
3- بنها 37 نقطة
4- البلاستيك 36 نقطة
5- اسكو 35 نقطة
6- مصر للتأمين 32 نقطة
7- اتحاد الشرطة 30 نقطة
8- الشمس 28 نقطة
9- طوخ 26نقطة
10- المرج 24 نقطة
11- الأميرية 20 نقطة
12- الماظه 20 نقطة
13- بهتيم 14 نقطة
14- ايروسبوت 14 نقطة
15- قليوب 11 نقطة
16- سراى القبة 3 نقاط

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