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الخليج يكسب الدرعية في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كسب فريق الخليج مضيفه الدرعية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب نادي الرياض بالرياض.

سجل أهداف اللقاء اللاعب ماهر محمد عند الدقيقة 70، ليضيف زميله صامويل سارفو الهدفين الثاني و الثالث عند الدقيقتين 84، 94.

وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده لـ 41 نقطة بالمركز الرابع مؤقتًا، بينما بقي الدرعية بالمركز التاسع بـ 34 نقطة.

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دوري الملك محمد بن سلمان الدرعة الخليج

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