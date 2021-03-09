قصة نجاح .. أشرف ملاك من عامل زراعي ليوتيوبر رياضي

- رفضت مئات الآلاف من أجل الهجوم علي شخصيات رياضيه عربيه ومصرية

- أشرف ملاك : كنت بشتغل ١٥ ساعه يوميا مقابل ١٦ جنيه في الاسبوع

رحلة كفاح .. من عامل زراعي بسيط -وصبي في محل مواتير مياه- وبائع" سريح" .. إلي أحد أفضل اليوتبر الرياضيين في مصر والوطن العربي

الاجابه تتلخص في كون تلك اليوتبرات رغم اختلافهم في المحتوي وبيئتهم وكيفيه وصولهم لتلك الشهره وتحقيق ذاتهم وحلمهم والمردود المادي والمعنوي الذي يقدمونه إلا أن العامل المشترك بينهم أنهم فكروا خارج الصندوق

والسؤال الذي يفرض نفسه كيف وصل هؤلاء الي هذه الشهره وكيف جزبوا الناس لمشاهده مقاطعهم وفيديوهاتهم وكيف جاءتهم الفكره وكيف كانت حياتهم الشخصيه قبل الشهره ؟

فخلال السنوات الماضيه برز علي ساحه السوشيال ميديا كثيرون من اليوتبرات المؤثرين بأفكارهم وأخبارهم واراءهم وطريقتهم في توصيل محتواهم عبر منصه اليوتيوب بالاخص التفوق باشتراكات مئات الآلاف لقنواتهم وعشرات الملايين لمحتواهم اليومي

غير مجري حياته تمامآ بعد أن صنع لنفسه كيان خاص ومجد شخصي ومشروع مربح يعول به أسرته..

فقصه كفاحه ومثابرته وصدقه مع نفسه وثقته في الله

علي مدار سنوات طويله كانت كفيله وان تجعل منه فخرآ ومثال يحتذي به لأهله وبلدته في منفلوط الكائنه بمحافظه اسيوط ولكل شاب محبط ويشعر باليأس وغيامه المستقبل في الحصول علي لقمه العيش وتحقيق أحلامه

فتلك الشخصيه لم ترضخ في بدايه حياتها بسوء أحوال أسرته المعيشيه والتي تتكون من ٨ افراد بخلاف الاب والام اربعه بنات و اربعه اولاد كان هو الابن الثالث العائل لتلك الأسره البسيطه

-فابالرغم من خروجه من التعليم الثانوي رغم كونه ضمن أوائل محافظته وبلدته في مرحله الشهاده الاعداديه الا أنه لم يفقد الأمل في حلمه وشد الرحال الي قاهره المعز وهو لم يكمل عامه السادس عشر وبالتحديد في منطقه أمبابه وعمل صبي في محل مواتير مياه لمايقرب من عامين ثم صبي في في محل ملابس في منطقه الغوريه وتحديدا حاره الكحكيين لمده اربع سنوات -حيث يروي اليوتيوبر أشرف ملاك أنه عندما كان يعمل في محل الملابس كان يتحصل علي عائد مادي مقداره ٣٥ جنيه أسبوعيا اما في محل المواتير فكان يتحصل علي ١٦ جنيه أسبوعيا رغم أنه كان يعمل من الثامنه صباحآ وحتي الثانيه عشر ليلآ

-اليوتيوبر الرياضي الصعيدي والذي يبلغ من العمر حاليا ٣٨ عاما ولديه ولدان و بنت وهم " فادي وشادي ويارا"

بدأ اشرف ملاك حياته مثلما وصف من تحت الصفر الي أن صعد شيئآ فشيئآ بالجد والعمل والاجتهاد والعرق والمثابرة

فاليوتيوبر الشهير والذي تخطي مشتركيه حاجز ال٤٣٣ الف مشترك وتخطت مشاهداته في الثلاثه سنوات الاخيره حاجز ال٨٠ مليون مشاهده





روي نبذات عن هذا المشواره الطويل من العمل الشاق حيث إستكمل سرد حياته الشخصيه و المليئه بالمتاعب والمطبات والأزمات





-فيقول إنه وبعد أربع سنوات من الإقامه مابين محافظتي القاهره والجيزه عاد لبلدته من جديد من أجل الخضوع الي التجنيد ومن ثم قضاء الخدمه العسكريه وبالتحديد عام ٢٠٠٣

حيث عمل بائعآ متجولآ في شوارع وحواري وقري اسيوط في بيع الملابس لمايقرب من ٨ سنوات تزوج خلالها عام ٢٠١٠ بعد أن نجح في بناء منزل أسرته عده أدوارمن الطوب

ثم إفتتح محل فول وطعميه لعامين قبل أن يغلقه فيما بعد وبالتحديد عام ٢٠١٢ بسبب ارتفاع الأسعار والتكلفه

وبعد فتره إفتتح مشروع آخر خاص بييع الموبايلات وكروت الشحن والاكسسوارات من الجمعيات التي كان يدخلها والقروض ليبدأ من هنا مشواره مع عالم اليوتيوب والسوشيال ميديا مبكرآ

فاليوتيوبر الشهير بتيك أواي كان أول قناه أنشأها علي منصات اليوتيوب كانت عام ٢٠١٣بإسم "مكالمه نص الليل" وكانت عباره عن تسجيله للمكالمات التي تبث في برنامج الإعلامي الأشهر أسامه منير في راديو إف إم

حيث إستمرت هذه القناه عده سنوات وجذبت مايقرب من ١٠٠ألف مشترك ولاقت نجاحآ كبيرآ رغم أنه لم يتحصل منها سوي علي ١٠٤ دولار فقط بعد اول شهر من انشاءها

وكانت الطامه الكبري له حيث تم إغلاقها من قبل اليوتيوب بسبب إنتهاكها لحقوق النشر -وهنا لم ينكسر ملاك وييأس

حيث قام بإنشأ قناه أخري بنفس المحتوي ولسوء حظه وبعد فتره من التعب والعمل تغلق مره أخري أيضآ هذه القناه بعد جذبها لمايقرب من ٥٠ ألف مشترك لنفس السبب السابق

-وهنا يقوم ملاك بإنشاء قناه ثالثه بمحتوي إخباري جديد ويجذب مايقرب من ٤الاف مشترك ولسوء الحظ تغلق مره ثالثه هذه القناه

ليقرر ملاك في هذا التوقيت وبالتحديد عام ٢٠١٥ التوقف عن إنشاء أي قناه علي اليوتيوب او العمل في اي مجال خاص بالسوشيال ميديا الا في حاله واحده الا وهي دراسه كل اسرار وخبايا وقوانين اليوتيوب وكل مايخص الامور الخاصه بحقوق النشر والمحتوي الحصري دراسه احترافيه بحته- -وبالفعل درس ملاك كل كبيره وصغيره عن اليوتيوب ومن ثم متابعه كافه الكورسات الخاصه بالسوشيال ميديا وبشكل يومي اون لاين لما يقرب من ٧ ساعات يوميا كما وصف وهو الأمر الذي جعله خبيرآ باليوتيوب وبكل شئ خاص بإنشاء القنوات والمواقع والهاكرز و قوانين وأسرار السوشيال ميديا



