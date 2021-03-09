Advertisements

مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات والإسكان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين متتاليين، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء بها في موازنة العام المالي المقبل، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، خاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تحظى بأهمية حاليًا هي مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، وما بها من مشروعات البنية الأساسية، وكذا مشروعات التحول الرقمى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماعين شهدا استعراض المشروعات التي تنفذها كلتا الوزارتين، بما يشمل المشروعات في قطاع الإتصالات الذي يقوم بدور فاعل في تحقيق هدف الوصول إلى مصر الرقمية، من خلال التوسع في مشروعات التحول الرقمي، والتي يأتي على رأسها تدعيم مشروع العاصمة الإدارية بالتقنيات اللازمة لتطوير العمل الحكومي، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون وتنفيذ العدالة، والنهوض بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطن للتيسير عليه وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق أيضًا إلى مشرعات وزارة الإسكان الخاصة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، لتحسين أحوال الأهالي، ومشروعات التنمية المتكاملة، وتطوير القاهرة التاريخية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين