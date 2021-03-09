فوز ببا ومطرطارس وطامية وإطسا بالجولة 18 بالقسم الثالث





أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، حيث سقط اهناسيا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه طامية بنتيجة 1/4 .



،ونجح مطرطارس فى تحقيق فوز خارج ملعبه أمام ابشواى بنتيجة 1/2 .



ونجح اطسا فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه عاملين غارب بهدف نظيف ، وحقق ببا فوزا هاما على سنورس بنتيجة 2/3 .



فيما تعادل سلبيا راس غارب امام ضيفه الواسطى الرياضى .





فيما تختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء حيث يحل سينزو ضيفا على ابو كساة.



فيما لم يلعب مركز شباب الفيوم مباريات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 32 نقطة .



2 - طامية 31 نقطة .



3 - عاملين غارب 28 نقطة .



4 - ابو كساة 27 نقطة .



5 - مطرطارس 27 نقطة



6 - سينزو 26 نقطة .



7 - سنورس 24 نقطة



8 - ببا 20 نقطة .



9 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة



10 - ابشواى 17 نقاط .



11 - اهناسيا 13 نقطة .



12 - اطسا 13 نقطة



13 - راس غارب 12 نقطة .