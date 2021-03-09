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فوز ببا ومطرطارس وطامية وإطسا بالجولة 18 بالقسم الثالث

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، حيث سقط اهناسيا فى فخ الخسارة بملعبه امام ضيفه طامية بنتيجة 1/4 .

،ونجح مطرطارس فى تحقيق فوز خارج ملعبه أمام ابشواى بنتيجة 1/2 .

ونجح اطسا فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه عاملين غارب بهدف نظيف ، وحقق ببا فوزا هاما على سنورس بنتيجة 2/3 .

فيما تعادل سلبيا راس غارب امام ضيفه الواسطى الرياضى .


فيما تختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء حيث يحل سينزو ضيفا على ابو كساة.

فيما لم يلعب مركز شباب الفيوم مباريات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 32 نقطة .

2 - طامية 31 نقطة .

3 - عاملين غارب 28 نقطة .

4 - ابو كساة 27 نقطة .

5 - مطرطارس 27 نقطة

6 - سينزو 26 نقطة .

7 - سنورس 24 نقطة

8 - ببا 20 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

10 - ابشواى 17 نقاط .

11 - اهناسيا 13 نقطة .

12 - اطسا 13 نقطة

13 - راس غارب 12 نقطة .

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