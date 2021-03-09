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البورصة الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، ليصعد "ناسداك" بنحو 2.5 بالمائة، مع هدوء مخاوف سوق السندات.

وشهدت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية بقيادة سهم "تسلا" الذي ارتفع 7 بالمائة، مع تراجع عائد السندات الأمريكية إلى 1.52بالمائة خلال التعاملات، بعد أن قفز بالأمس إلى 1.62 بالمائة.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية بالأمس إلى تراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 2.4 المائة.

كما يتفاءل المستثمرون بالتعافي الاقتصادي، مع اتجاه الكونجرس للتصديق رسمياً على حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو  0.5 بالمائة إلى 31980.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3868.5 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 2.5 بالمائة مسجلاً 12925.5 نقطة.

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ناسداك داو جونز البورصة الأمريكية

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