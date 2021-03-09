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أسهم جيم ستوب تقفز بأكثر من 40% مع إعلان تحولها للبيع الإلكتروني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسهم جيم ستوب مرة أخرى في تداولات ما قبل الافتتاح الأمريكية خلال يوم الثلاثاء، وسط آمال بإعادة بناء الشركة لنفسها، من شركة بيع متجري، لشركة بيع عبر الإنترنت.

وأغلق السهم تداولات يوم الاثنين عند مستوى 194 دولار، ويرتفع الآن لـ 214.80 دولار، بارتفاع أكثر من 40%، مع إعلان الشركة عن تحولها للبيع الإلكتروني.

وعينت الشركة رايان كوهين، من شركة تشوي Chewy Inc، ليرأس القسم الجديد، ويحد المبادرات التي يمكنها أن تسرع من عملية التحول تلك.

وقالت الشركة في بيانها: “تستمر الشركة في التركيز على تحديد الأهداف التي يمكنها أن تحول جيم ستوب إلى شركة أعمال تكنولوجية بما يسهم في خلق قيمة مستدامة لحملة الأسهم. واللجنة الجديدة مسؤولة عن تقييم المناطق التي تتضمن: الأهداف التشغيلية للشركة، وبنية رأس المال، ومحاصصة الأولويات، والقدرات الرقمية، وأداء الأفراد.”

وتبدأ اللجنة البحث عن اثنين من المسؤولين التنفيذيين: رئيس قسم تكنولوجي، ورئيس قسم مالي.

وجذب سهم جيم ستوب أنظار العالم بسبب تركيز منتدى وول ستريت بيتس على الشركة، ورفع الأسهم بقوة. وارتفعت الأسهم خلال عام إلى الآن بأكثر من 3000%.

ووصل السهم لارتفاع 482 دولار خلال شهر يناير، بما يفوق توقعات المحللين بكثير.

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