مصدر أمني يكشف حقيقة التعدي بالضرب على صاحب ورشة سمكرة ببنها

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بقيام عدد من المواطنين بالتعدي بالضرب بالعصا والشوم على صاحب ورشة سمكرة بدائرة مركز بنها، بسب خلافات عائلية بينهما.



وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المجني عليه صاحب ورشة السمكرة، هو زوج شقيقة المتهم الذى يعتدى عليه بالضرب بالعصا، من خلال الفيديو بصحبة أصدقائه، منوها بأنهم جميعًا أصدقاء وبينهم خلافات عائلية، نشبت بسببها تلك المشاجرة.



وأكد المصدر، أن ضباط البحث الجنائي بالقليوبية، فحصوا الفيديو فور تداوله، وجرى تحديد المتهمين وجار ضبطهم، حيث حرر المجنى عليه محضرا ضدهم.



وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، وجار ملاحقتهم الأمنية لتنفيذ قرار النيابة العامة.



وكان قد نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لمجموعة من الشباب يضربون صاحب ورشة سمكرة ببنها بالعصا والشوم.







