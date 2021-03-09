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وزيرة الهجرة تلتقي 400 من الشخصيات العامة والشباب الدراسين بالخارج عبر "Clubhouse"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيقclubhouse، حضرها نحو 400 من الشخصيات العامة وشباب مصر الدارسين بالخارج، استعرضت خلالها جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، وذلك استجابة لطلب عدد من عائلات أبناء مصر بالخارج بضرورة توعيتهم لمنع استغلالهم أو استقطابهم.

من ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه"، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج هم خير معبر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات في شتى المجالات داخل مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الشباب حرصوا على حضور اللقاء ومناقشة ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، منوهة إلى خطورة الاستقطاب الفكري أو تبني أي أفكار متشددة هادمة، حيث ثمنت ثقافة الشباب المصري المشارك في اللقاء وحرصهم على الوصول للمسئولين في الدولة وفتح باب الحوار حول ما يشغلهم من أسئلة وتعليقات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستعقد دورة تدريبية في أغسطس المقبل للشباب المسافرين من أجل الدراسة بالخارج ؛ وذلك قبل سفرهم لجامعاتهم حتى يكون هناك متسع من الوقت للحديث وطرح الأسئلة وتقديم الإجابات الوافية من المتخصصين للشباب، وأيضًا لربط الشباب الجدد والقدامى لتبادل الخبرات فيما بينهم، وحل أي مشكلة قد تعترضهم بالخارج في الجامعات أو الإقامة أو غيرها.

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