"التموين": لدينا مخزون استراتيجي من السلع يتراوح ما بين 4 إلي 6 أشهر على الأقل

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، على إن الإحتياطي الإستراتيجي الحالي من السلع الغذائية كافي لمدة تتراوح ما بين 4 الي 6 أشهر على الأقل.





وأشار المصيلحي، الي ان الإحتياطي الاستراتيجى من القمح يصل الي 4 أشهر حتي يوم 29 يونيو 2021، مشيرا الي ان الموسم الحالي سوف يصل منه للصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن ايضا، ليرتفع الاستراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، وأكد المصيلحي ان الاحتياطي الاستراتيجى من الزيت يكفي حتي 25 يونيو 2021، بواقع يصل الي 4.8 شهر، واضاف المصيلحي ان المخزون الاستراتيجى من السكر يصل الى 3.9 شهراً، وهو إستراتيجي يكفي حتي يونيو القادم، مشيراً الي ان المخزون الاستراتيجى من تلك السلعة سوف يزيد خاصا وان توريد البنجر والسكر قائم .





وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من الأرز يكفي حتي شهر ديسمبر من العام الحالي، باستراتيجي يصل الي 9.2 شهر.





وأكد ان المخزون الإستراتيجي من المكرونة يكفي حتي اغسطس من العام الحالي بواقع يصل الي 5.7 أشهر، واللحوم السودانية 24.4 شهرأ وهو رصيد يكفي حتي مارس 2023، والدواجن حتي فبراير 2022 بواقع يصل الي 11.4 شهر.





كما أكد المصيلحي، ان منهجية الوزارة منذ تفشي ازمة كرونا اعتمدت علي توفير مقدار كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الاساسية برصيد يتفاوت مابين 4 الي 6 اشهر على الأقل في ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة اي طوارئ قد تحدث، او زيادة في معدلات الاستهلاك كما يحدث في شهر رمضان المبارك.