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منتخب الريشة الطائرة يتأهل لبطولة العالم للفرق بالصين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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تأهل المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لبطولة كأس العالم للفرق والمقرر إقامتها الصيف المقبل بالصين.

 

وصعد "الفراعنة" لنهائيات البطولة عقب تصدرهم للتصنيف القاري في التصنيف العالمي لكل المسابقات "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

 

ويضاف هذا التأهل لسلسلة النجاحات التي قدمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة عقب فوز منتخب السيدات ببطولة إفريقيا والتي احتضنتها مصر فبراير من العام الماضي وصعوده للمرة الأولى لنهائيات بطولة العالم التي كان من المقرر إقامتها بالدنمارك قبل أن يتم تأجيلها بسبب اجتياح فيروس كورونا.

 

وينتظر اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي تحديد الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للمنتخبات حتى يتثنى له إعداد المنتخب بشكل مميز يليق باسم مصر.

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