Advertisements

السيسي يلتقي بقادة وضباط وجنود القوات المسلحة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً موسعًا بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب إنتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون والتي تاتی تزامنًا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

حيث بدء اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، وقد وجه السيد الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقرارها.

وقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والاقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.

كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والإرتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وابدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 18 ساعة

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعة

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين