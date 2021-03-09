نشرة حوادث الفجر: القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

القبض علي المتحرش بطفلة المعادي





بلاغ للنائب العام من الطفولة والأمومة بشأن واقعة طفلة المعادي



أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعرض طفلة للتحرش في منطقة المعادي، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل احد العمارات السكنية، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار. ولمزيد من التفاصيل

وصول أسرة طفلة المعادي للنيابة للاستماع إلى أقوالهم



وصل منذ قليل والد ووالدة الطفلة الملقبة اعلاميا بطفلة المعادى إلى محكمة جنوب القاهرة فى واقعة محاولة التعدى عليها جنسيا من قبل أحد الأشخاص داخل عقار سكني بمنطقة المعادى لسؤالهم حول الواقعه. ولمزيد من التفاصيل



7 أبريل.. الحكم في قضية اتهام رامز جلال بسرقة أفكار برامجه



قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، حجز القضية المتهم بها رامز جلال ووليد الإبراهيم، بسبب سرقة فكرة برامجه، للحكم بجلسة 7 أبريل المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعرض طفلة للتحرش في منطقة المعادي، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل احد العمارات السكنية، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وصل منذ قليل والد ووالدة الطفلة الملقبة اعلاميا بطفلة المعادى إلى محكمة جنوب القاهرة فى واقعة محاولة التعدى عليها جنسيا من قبل أحد الأشخاص داخل عقار سكني بمنطقة المعادى لسؤالهم حول الواقعه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، حجز القضية المتهم بها رامز جلال ووليد الإبراهيم، بسبب سرقة فكرة برامجه، للحكم بجلسة 7 أبريل المقبل.





السجن المشدد.. قانوني يوضح عقوبة المتحرش بطفلة داخل عمارة عقب القبض عليه



تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "، فجر اليوم فيديو لشخص يتحرش بطفله صغيرة داخل مدخل أحدي العمارات بالقاهرة، وعلي أثر ما ظهر بالفيديو قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه لمعاقبته علي فعلته. ولمزيد من التفاصيل

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "، فجر اليوم فيديو لشخص يتحرش بطفله صغيرة داخل مدخل أحدي العمارات بالقاهرة، وعلي أثر ما ظهر بالفيديو قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه لمعاقبته علي فعلته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:ألقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي متحرش طفلة المعادي.