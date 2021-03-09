Advertisements

رسميا.. باريس يعلن غياب نيمار عن مواجهة برشلونة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن باريس سان جيرمان أن مهاجمه نيمار سيغيب عن مواجهة برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

 

وأضاف باريس سان جيرمان في بيان اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي، الذي ترك برشلونة لينضم إلى النادي الفرنسي بمقابل قياسي بلغ 222 مليون يورو في 2017، يواصل برنامجه العلاجي من إصابة في الفخذ تعرض لها الشهر الماضي.

 

وغاب نيمار عن مباراة الذهاب باستاد كامب نو لكن الفريق الباريسي لم يتأثر كثيرا بغيابه وانتصر 4-1 بفضل ثلاثية من كيليان مبابي.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من ساعتين

7 معلومات عن متحرش المعادي.. متزوج وينتظره 15 سنة سجن

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة كبيرة بشأن انتقال نجم المصري إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لابورتا يخطط لميركاتو تاريخي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين