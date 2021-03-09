رسميا.. باريس يعلن غياب نيمار عن مواجهة برشلونة

أعلن باريس سان جيرمان أن مهاجمه نيمار سيغيب عن مواجهة برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأضاف باريس سان جيرمان في بيان اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البرازيلي، الذي ترك برشلونة لينضم إلى النادي الفرنسي بمقابل قياسي بلغ 222 مليون يورو في 2017، يواصل برنامجه العلاجي من إصابة في الفخذ تعرض لها الشهر الماضي.

وغاب نيمار عن مباراة الذهاب باستاد كامب نو لكن الفريق الباريسي لم يتأثر كثيرا بغيابه وانتصر 4-1 بفضل ثلاثية من كيليان مبابي.