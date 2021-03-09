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نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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 كشف مصدر مقرب من كريم  فؤاد لاعب نادي النجوم المعار لصفوف نادي إنبي، عن وجهة اللاعب المقبلة، في ظل وجود مفاوضات من جانب أكثر من نادي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن كريم فؤاد رفض كافة العروض المقدمة له من أندية الدوري المصري الممتاز، وتمسك بالانتقال إلي الأهلي نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر، أن كريم فؤاد تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، لكنه حسم بشكل نهائي رغبته من أجل الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن نادي إنبي يمتلك أحقية شراء كريم فؤاد، وتحدث مسؤولو إنبي مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته، لكنه أبلغهم برغبته فى الانتقال إلى الأهلي، حال تفعيل بند الشراء.

وتعادل الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كريم فؤاد تعادل الاهلي النجوم الاهلي إنبي

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