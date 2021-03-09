تفاصيل لقاء السيسى بضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".4.



ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لرجال القوات لمسلحة المرابطين على كل شبر في أرض نصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها، كما أكد لقادة وضابط القوات المسلحة على قوة وصلابة إرادة الدولة المصري لاستمرار الجهود من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري.



ودار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.



كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وأبدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.

