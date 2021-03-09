مدرب نكانا: نتطلع إلى تقديم مباراة جيدة أمام بيراميدز

قال المدير الفني لفريق نكانا الزامبي كيلفين كايندو، إن مباراته أمام بيراميدز إنهم يتطلعون لمواجهة الغد، وأنه يستغل الفرصة لشكر نادي بيراميدز على حسن الضيافة والاستقبال.





أوضح المدير الفني أن بيراميدز فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن في النهاية هي مباراة يتطلع فيها فريقه للعودة إلى زامبيا بنتيجة جيدة.





شدد المدرب على أن الدوري الزامبي قوي ويخلق منافسة قوية ومن اهم البطولات في أفريقيا والمنافسة فيه صعبة، وهو ما يستهلك الفرق الزامبية في القارة، خاصة وأن الدوري متاح فيه التعاقد مع لاعبين أجانب من مختلف القارة، موضحا أنه يرشح بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي للمنافسة على لقب الكونفدرالية في النهاية.





المدرب قال إنه من الصعب تحقيق التوازن بين المنافسة القارية والمحلية، في ظل عدم وجود بدلاء متاحين، مشددا على أن رحلات السفر الطويلة في البطولات القارية تجعل اللاعبين يشعرون بصعوبة بالغة وبإجهاد واضح، مؤكدا أن الفريق افتقد للعديد من النقاط السهلة في الدوري جعله يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، وحاليا يسعى للعودة بقوة وتقديم المستوى المطلوب والخروج من الأزمة.



