مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي (فيديو)

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إنهم تلقوا بلاغًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت واقعة التحرش واضحة، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع من قامت بنشر الفيديو على مواقع السوشيال ميديا من أجل التوصل إلى كافة المعلومات المتعلقة بالواقعة.



وأضاف "عثمان" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "وصلتنا المعلومات بشأن الممرضتين التي تصدت لهذا المتهم يعملان في معمل تحاليل، وتم استدعائهما للسماع لأقوالهما في الواقعة وذلك بعد تحويل البلاغ إلى النائب العام.



وتابع "ما ظهر في الفيديو يشكل جريمة هتك عرض وفقًا لقانون العقوبات مدة لا تقل عن 8 سنوات، وضرورة مكافحة الجريمة وتتبع مثل هذه الحالات، ويتم المتابعة مع النيابة العامة بشأن تعرض الأطفال لأي اعتداءات أو أماكن المجني عليهم".



واستطرد مناشدًا المواطنين "من يرى طفل في خطر يتواصل مع الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 على مدار الـ24 ساعة والبيانات كلها سرية لأن التصدي لمثل هذه الجرائم يشكل ردع لعدم تكرار هذه الحوادث التي بدأت في الظهور في المجتمع مؤخرًا".