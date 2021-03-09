كاملة أبو ذكري: واقعة التحرش بفتاة المعادي فكرتني بـ ممثل كان سفيرا



علقت المخرجة كاملة أبو ذكري، على واقعة التحرش بالطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتبت "أبو زكري" قائلة: "الواحد ما نامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة، رعب، والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلًا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية، إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده".





وأضافت: "افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدا، وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع ويأخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهن لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن، المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر".





في سياق متصل، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار أثناء تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجار البحث عنه للقبض عليه، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم.

