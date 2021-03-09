رامي رفعت :تشرفت بغناء "اسرة شهيد " في احتفال يوم الشهيد اليوم





أعرب الفنان رامي رفعت عن فخره بالغناء في احتفال يوم الشهيد والذي أقيم صباح اليوم بمركز المنارة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وأضاف رامي أنه تشرف بغناء أغنية "اسرة شهيد " بصحبة الفنانين الكبار محمد ثروت ونادية مصطفى والفنانة جنات والطفل سليم،والأغنية من كلمات وألحان أحمد عصمت.



وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢١، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

وقام بتقديم الحفل الفنان آسر يس ومحمد فراج.



يذكر أن الفنان رامي رفعت عرفه الجمهور لأول مرة من خلال برنامج صوت الحياة لإكتشاف المواهب الغنائية ثم انضم لفرقة أيامنا الحلوة.





وخلال السنوات الأخيرة قدم عدد من الأغاني المنفردة وأبرزها "خطوة في حياتي "، أول حب، أنا مين قدي الليلة دي،خلاص انا استكفيت ".