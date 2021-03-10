ملفات على طاولة مجلس النواب اليوم.. تعرف عليها

تناقش لجان مجلس النواب خلال الساعات المقبلة عدد من الملفات الهامة، ضمن دور مجلس النواب في إقرار القوانين المختلفة التي تساهم في عمل كافة المؤسسات المصرية.





النقل الحضري للبنية التحتية

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبرج بتاريخ 4122020، وفى القاهرة بتاريخ 13122020.





ويعقد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشتركا مع مكاتب لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.





ويعد برنامج النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفًا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر التي تعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعَّال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





ويشتمل البرنامج إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبوقير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.





وتقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول المتبقي من مصادر أخرى.





17 طلب إحاطة

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدة اجتماعات اليوم الأربعاء لمناقشة 17 طلب إحاطة، مقدمة من أعضاء المجلس .





انتشار المواقف العشوائية ببني سويف

وهناك طلبات إحاطة بارزة، فعلى سبيل المثال تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدر، بشأن انتشار المواقف العشوائية، بمحافظة بنى سويف.



