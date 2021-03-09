بصوت عباس أبو الحسن.. "الإيد ليها حدود" رسالة توعية ضد التحرش بالأطفال على مدرستنا

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بصوت عباس أبو الحسن.. "الإيد ليها حدود" رسالة توعية ضد التحرش بالأطفال على مدرستنا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:30 م
مي مرسي
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تحت شعار «الإيد ليها حدود»، أطلقت قناة مدرستنا التعليمية رسائل توعية ضد التحرش بالأطفال بصوت الفنان عباس أبو الحسن، في استجابة سريعة من المحطة لتوعية الأطفال والأهالي بضرورة الحفاظ على أنفسهم. وأطفالهم
يظهر في الفيديو إرشادات توعوية للأطفال لوضع الحدود مع الآخرين فيما يخص اللمس والحفاظ على خصوصية الجسم.
جاءت هذه الرسالة كاستجابة سريعة من قناة مدرستنا، لتوعية الأطفال بالتحرش وكيفية الحفاظ على أنفسهم، بعد الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحرش بطفله صغيرة والقبض عليه.
كما سيخصص برنامج «جروب الماميز» الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي على قناة مدرستنا، حلقة لمناقشة هذه القضية، لمخاطبة الأمهات وأولياء الأمور وتوعيتهم للحفاظ على أطفالهم وتجنيبهم التعرض لمثل هذه المواقف
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