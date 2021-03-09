Advertisements

اتحاد كتاب مصر و العرب فى يوم الشهيد: لا يمكن نسيان من ضحوا من أجل وطننا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر، والأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن اليوم يوم الشهيد إحدى المناسبات وطنية التى حفر أبطالها اخلصهم بحروف من الذهب فى التاريخ المصرى المشرف، وبمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، تستذكر النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر بكل الإجلال والوفاء، تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسجلوا بأحرف من نور أسمى نماذج الصدق والولاء والشرف، وضحوا بأنفسهم الغالية، وبدمائهم الطاهرة الزكية، من أجل أمن الوطن والمواطن دفاعًا عن مصالح مصر والأمتين العربية والإسلامية.



وترجو النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الزعيم عبد الفتاح السيسى كل توفيق في مسيرته المضنيه لصالح مصر العظيمة الشامخة دورًا ومكانةً، (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 8 ساعات

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

اعتبرتها زي أولادي.. اعترافات الطبيبة الشاهدة علي واقعة طفلة المعادي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عقد مؤتمر استثنائي للكتاب العرب بالقاهرة

مؤتمر استثنائي للكتاب العرب بالقاهرة أكتوبر المقبل

مؤتمر استثنائي للكتاب العرب بالقاهرة.. 23 أكتوبر

لأول مرة.. إجراء انتخابات النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالقليوبية غدًا

الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يرفض منح جائزة نوبل في الآداب للكاتب بيتر هاندكه

هاشتاج "يوم الشهيد" يتصدر "تويتر" بالإمارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين