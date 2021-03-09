اتحاد كتاب مصر و العرب فى يوم الشهيد: لا يمكن نسيان من ضحوا من أجل وطننا



قال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر، والأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن اليوم يوم الشهيد إحدى المناسبات وطنية التى حفر أبطالها اخلصهم بحروف من الذهب فى التاريخ المصرى المشرف، وبمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، تستذكر النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر بكل الإجلال والوفاء، تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسجلوا بأحرف من نور أسمى نماذج الصدق والولاء والشرف، وضحوا بأنفسهم الغالية، وبدمائهم الطاهرة الزكية، من أجل أمن الوطن والمواطن دفاعًا عن مصالح مصر والأمتين العربية والإسلامية.







وترجو النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الزعيم عبد الفتاح السيسى كل توفيق في مسيرته المضنيه لصالح مصر العظيمة الشامخة دورًا ومكانةً، (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).