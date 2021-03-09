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مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:31 م
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة أن الطفلة تدعى ساره تبلغ من العمر ٦ سنوات وتدرس بالمرحله الابتدائية، واعتادت علي العمل في بيع المناديل بمحيط ميدان الحريه من ٣ سنوات، بصحبة والدتها وجدتها، بجانب تعليمها.
وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعه استدرج المتهم الطفلة حتي دخلت خلفه الي داخل أحد العقارات بحجة اعطائها مساعده، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الطفلك وكاميرات المراقبة الخاصه بمعمل التحاليل في الدور الارضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها.
وتمكنت الأجهزة الامنيه من ضبطه بعد مرور ٢٠ ساعة من
البحث المكثف، حيث ضُبط مختبأً داخل أحد الشقق السكنيه، وجارى استكمال التحقيقات معه وعرضه علي النيابه.
وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعه استدرج المتهم الطفلة حتي دخلت خلفه الي داخل أحد العقارات بحجة اعطائها مساعده، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الطفلك وكاميرات المراقبة الخاصه بمعمل التحاليل في الدور الارضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها.
وتمكنت الأجهزة الامنيه من ضبطه بعد مرور ٢٠ ساعة من
البحث المكثف، حيث ضُبط مختبأً داخل أحد الشقق السكنيه، وجارى استكمال التحقيقات معه وعرضه علي النيابه.
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