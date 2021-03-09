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متحدث الصحة: الأشخاص المخالطين لآخرين مصابين يلزمهم عزل أنفسهم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, الأشخاص المخالطين لآخرين مصابين بفيروس كورونا إلى أهمية إكمال مدة العزل المنزلي بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة للإصابات، آملاً أن يكون ذلك ناتجاً عن التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى 1514501 شخص, مبيناً أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح, ناصحاً باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

وقال: "إن هناك فئتين ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاح وهما الحوامل والأطفال وهذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حالياً التي قد تخرج بمستجدات في هذا الشأن فيتم اعتمادها أو قبولها بإذن الله في الوقت الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية واللجان العلمية المختصة".

وأعلن تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة, فيما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (371338) حالة بإضافة (306) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6539) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

ولفت متحدث الصحة النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2075068 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

وأبان أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2075068 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة, أن الفرق الرقابية التابعة رصدت التزاماً بالإجراءات الاحترازية من الأنشطة التجارية بعد عودة تقديم الخدمات الداخلية, مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً وتشديداً في الجولات الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية, كما أن هناك قطاعات جديدة سيتم توجيه الرقابة إليها بمختلف مناطق المملكة لما لوحظ عليها من مخالفات بالفترة الأخيرة مثل معارض السيارات ومراكز الصيانة والمنشآت التي تقدم التخفيضات.

وبين أن الوزارة نفذت أكثر من 185 ألف جولة، وضبطت أكثر من 8000 مخالفة وغرامة فورية على المنشآت التجارية, وضبطت بالتعاون مع الجهات المعنية خلال هذا الأسبوع أكثر من 400 مخالفة لعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين، وأكثر من 200 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وأكثر من 100 مخالفة لعدم تعقيم الأسطح والعربات.

وأشار متحدث التجارة إلى أن المنشآت التجارية خط الحماية الأول للمواطن والمقيم من تبعات فيروس كورونا, مؤكداً ضرورة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بقياس درجة الحرارة والتأكد من الحالة عبر تطبيق توكلنا ولبس الكمامة.

ونوه بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة تحت شعار "خذ خطوة وشجعهم على اللقاح" المتمثلة في تمكين المنشآت التجارية كافة منح خصومات على المنتجات والسلع والخدمات لمن أخذوا اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية, وذلك دون الحصول على ترخيص, ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية, ودون أي رسوم مالية.

ولفت الحسين النظر إلى أن عددا من المنشآت التجارية تفاعلت مع المبادرة, مجددة الدعوة للمنشآت للاستفادة من المبادرة والقيام بالواجب المجتمعي.

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متحدث الصحة عزل منزلي السعودية الجرعه الاولى

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