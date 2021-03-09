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الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 10 مارس 2021.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:

حالة الطقس نهارًا:
ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4) درجة مئوية.

- يسود طقس حار على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا:
- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه الحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.
الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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