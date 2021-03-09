الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة



حالة الطقس نهارًا:

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4) درجة مئوية.



- يسود طقس حار على كافة الأنحاء.



حالة الطقس ليلًا:

- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه الحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.



وإليكم تفاصيل حالة الطقس: