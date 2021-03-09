وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

كشف أحمد يحيي، وكيل محمود كهربا، نجم الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة الحمراء في الصيف المقبل.





وقال يحيى في تصريحات صحفية:” جميع الأنباء المتداولة حول رحيل كهربا غير صحيحة وغير حقيقة على الاطلاق”.





وتابع:” لا توجد نية لدى الأهلي في التفريط في خدمات اللاعب، كذلك كهربا يرغب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء”.





وأكمل:” اللاعب ملتزم تماماً بقرار الجهاز الفني لناديه، والجميع يتعامل بنوع من الاحترافية ولا توجد أزمة”.





وكان موسيماني، المدير الفني للأهلي قد قرر ايقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه بداعي عدم الالتزام.







