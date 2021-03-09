نصائح صحية للحصول على وزن مثالي في أسرع وقت

التخلص من الوزن الزائد، أمر غاية في الأهمية والخطورة، لما ينتج عنه من آثار على الجسم، لذا يجب الاهتمام بالطريقة المتبعة، في تفتيت الدهون المتراكمة، والتخسيس بالطريقة الصحية المناسبة؛ لتجنب المخاطر والأضرار، السلبية التي قد تصيب مريض السمنة.





أساليب وطرق التخسيس بشكل صحي





إنقاص الوزن الزائد، له العديد من الطرق والأساليب، وينصح بالتخسيس الصحي، حيث أن عملية التخسيس، قد تكون بقصد أو دون، فربما ينقص وزنك نتيجة الشعور بمرض أو إجهاد، وقد ينجم عن سوء التغذية، أو نتيجة لنشاط أو مجهود رياضي زائد.





مخاطر نقص الوزن بدون قصد





يعتبر التخسيس أمراً جيداً، ومؤشر جيد لمن يتبع حمية غذائية جيدة، ولكن إذا كان هناك نزول أو فقد للوزن الزائد، بدون قصد، يعد أمراً خطيراً جداً، ومؤشر غير جيد، ينبئ بحدوث مخاطر صحية، أو علامة لاقتراب أمراض منها: السكر والاكتئاب، وفرط الغدة الدرقية، السل، مرض الانسداد الرئوي المزمن، فيروس نقص المناعة، نوع من أنواع السرطان، لذا ينصح، بتوخي الحذر، ومتابعة نقص الوزن بشكل هام.





نصائح صحية للحصول على وزن مثالي





شرب الماء





الماء عنصر غذائي هام جداً، للحياة وأيضا لحرق كمية الدهون بالجسم، وينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يومياً، وهي بديلاً جيداً عن السوائل المليئة بالسكريات والسعرات الحرارية العالية، كما تعطي الإحساس بالشبع، فالبتالي تقل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم، وما يترتب عليه من التخلص من الوزن الزائد بشكل آمن.





تجنب الوجبات الدسمة في ساعات متأخرة من الليل





السهر لفترات طويلة من الليل، يعطي الشعور بالجوع، ويلجأ الكثيرون إلى تناول الرقائق، والحلويات، أثناء مشاهدة التلفزيون، أو الجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر.





لذا ينصح بعدم تناول الأطعمة ليلاً، لما يترتب عليه من مشاكل متعلقة باضطرابات المعدة والجاز الهضمي، فقم بغلق المطبخ، وحدد موعداً لنهاية الأطعمة باليوم، بعدها لن تتمكن من تناول أطعمة، ويجب التخلص من الوجبات التي بها العديد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الجسم.





تناول كل ما تشتهيه بشروط





تناول كل ما تريده، وما تشتهيه، ولا تحرم نفسك من أي أطعمة تحبها، ولكن بحذر، وحاول أن تقلل من الكميات التي تتناولها، لتتعود بعد ذلك على الأطعمة لتي تساعدك في التخسيس الصحي وبشكل آمن.





وجبات بسيطة خلال النهار لا تحوي سعرات حرارية عالية





ينصح بالتحكم في السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، والالتزام بالكم المفيد للجسد، لا الزياة الذي ينعكس على شكل جسمك، ويصيبك بالدهون والسمنة، تحكم في شهيتك وقسم وجباتك كما تريد، ولكن وزعها جيداً وبشكل ملائم.





تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين





البروتينات ذات أهمية كبرى، أثناء عملية التخسيس، بجانب الألياف، لما تحدثها من نقص للدهون وحرق، بكميات جيدة، وهي موجودة بالمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون وبيض البيض واللبن والجبن وفول الصويا والمكسرات والفاصوليا في وجبات الطعام والوجبات الخفيفةمن شأنها التخلص من السعرات الزائدة، وتسريع عمليات الأيض والحرق.





تجنب الأطعمة الجاهزة





تسبب الأطعمة الجاهزة، مشاكل كبيرة لجسم الإنسان، وساعد على إكساب الجسم بسعرات حرارية كبيرة، أكثر من اللازم، ويجب الاعتماد على الأطعمة التي تجهز بالمنزل، فهي صحية، ومعظمها طبيعية كما ينصح بتناول الخضروات والفاكهة، والجبن منخفض الدهن والمعكرونة، بجانب تناول السلطة بشكل كافي.





الاهتمام بوجبة الإفطار





يجب شرب ماء في الصباح بكميات معقولة، وينصح بتناول الإفطار كوجبة أساسية كبيرة، ومهمة تساعد جسدك طوال النهار، فالاستغناء عن وجبة الإفطار، يؤدي إلى الشعور بالجوع بعد ذلك، وتناول كميات كبيرة، من الأطعمة وما يترتب على ذلك من زيادة السعرات، وبالتالي زيادة الدهون بالجسم.





النوم لوقت كافي



