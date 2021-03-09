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نائب محافظ قنا يتابع مشروعات الصرف الصحي بمركز ابو تشت

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام حازم عمر، نائب محافظ قنا، بناءًا علي توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة تفقدية لمتابعة استلام موقعي توسعات مشروع صرف صحي ابو تشت وموقع محطة المعالجة الثنائية لصرف صحي سمهود في اطار متابعته للمشروعات المزمع تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى يأتي امتدادا لمبادرة سيادته حياة كريمة.

أوضح نائب المحافظ ان توسعات محطة مركز ابوتشت ومحطة صرف صحي سمهود يقع كل منهما علي مساحة ١٤٠ فدان وتصل طاقة المحطة الواحدة الي ٢٥ الف م٣ يوم بتكلفة تقدر 800 مليون جنيه من اجمالي التكلفة المقررة للمشروع صرف صحي ابو تشت وقراها والتي تقدر بحوالي ٢ مليار و٦٨٠ مليون جنيه.

وأكد عمر أن مشروع تطوير قري الريف المصري يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

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