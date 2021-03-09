ألفت عمر لـ "الفجر الفني": عزت العلايلي وصفني بسناء جميل، وهذه كواليس التحضير لشخصية مارينا.. (حوار)

استطاعت النجمة ألفت عمر، أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "مارينا" التي قدمتها في مسلسل "سكن بنات" وحققت حلمها بتجسيد شخصية تمر بثلاث مراحل مختلفة وبرعت في لعبها الدور وأشاد بها الجمهور مؤكدين أنها أثقلت موهبتها وفاجئتهم بتطور في الأداء والانفعالات بشكل كبير.



والتقت بوابة "الفجر الفني" بالفنانة ألفت عمر، لتكشف لنا كواليس التحضير للشخصية والصعوبات التي واجهتها، وإلى نص الحوار،،،،



كيف تم ترشيحك للمشاركة في المسلسل؟

تم ترشيحي لدور "مارينا" في "سكن البنات" من خلال المخرج محمد النقلي وممدوح شاهين.



ما الذى جذبك للموافقة على شخصية مارينا؟

سبب الموافقة أن الدور جميل ويحتاج ممثلة متميزة لما تتسم به الشخصية من تغيرات ولديه أبعاد كثيرة، بالإضافة إلى أن الحدوته العامة التي يدور عنها المسلسل جميلة، قائلة: المخرج قال الدور دا صعب وعايز ممثلة قوية ومضيت وقتها".



هل واجهتي صعوبة في تجسيد "مارينا"؟

كنت خائفة من الشخصية في البداية، بسبب الانتهاء من الدراسة الجامعية منذ فترة كبيرة ومن تفاصيل الشخصية أن "مارينا" طالبة في الجامعة وتحاول جمع مبلغ من المال لافتتاح مشروعها المفضل "كوافير"، قائلة:" كنت خايفه ميبقاش عندي روح طلبة الجامعة".



كيف تم اختيار إستايل شخصية "ماراينا" ؟

جهزت 3 استايلات مختلفة لشخصية "مارينا" وعرضتها على المخرج محمد النقلي، ووافق على اللوك الأول وهو الشعر "كيرلي" وهي شخصية عملية فقط ولا تنفق جنية على نفسها ولكن تجمع أموال فقط.

وهي شخصية ليس لها مبدأ وتحاول بكل الطرق جمع المال فقط حتى لو بطريقة غير شرعية على سبيل المثال وضعها للمخدرات في حقيبة إحدى أصدقائها مقابل 10 ألاف جنيه، قائلة:" وكمان بتلعب على أى حد عشان تاخد منه جنية شخصية حلنجية بمعنى أصح".



لم تقلقي من نفور الجمهور من شخصيتك في المسلسل؟

أنا خرجت من الجزء دا بتقديمها ك كوميدي لايت، وبالفعل وصلت الشخصية لعدد كبير وتعلق الأطفال بها وبطريقة حديثها.



هل تلتزمين بالاسكريبت؟

اكيد لكن شخصية مارينا موجود ملامحها وطريقة حديثها في الورق لكن طريقة التقديم تختلف حسب الممثل وطريقة دخوله للشخصية، مثلا تقديمها كوميدي أو استظراف أو نكد.

وفضلت تقديم "مارينا" بشكل كوميدي لايت لسبب أنها بنت "حلنجية" وتحاول جلب المال بأي وسيلة ممكنة فلابد أن تكون خفيفة الظل وكنت قلقة من عدم تقبل الجمهور للشخصية.



واجهتي صعوبة في التصوير؟

لا يوجد صعوبات أثناء التمثيل، لكن الأزمة الحقيقية ضيق الوقت في التصوير، بسبب عرض المسلسل خارج مصر في وقت التصوير، قائلة:" مفيش وقت نعيد التصوير وكنت حاسه أننا بنصور في رمضان ".



كيف كانت كواليس التصوير ومع المخرج محمد النقلي؟

كواليس التصوير لذيذة جدا، وبالأخص في وجود الفنانة وفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وتعد التجربة الأولى في العمل معه، وكنت أتابع جميع أعماله منذ مسلسل " عائلة الحاج متولى"، وهو سبب في اكتشافي لنفسى من جديد، قائلة:" خلاني اكتشفت نفسي من جديد وكنت اغير ملابسي في دقيقتين، وليس ضروري تغير الماكياج ولوك الشعر في كل مشهد، والدليل أنني قدمت الشخصية الاولى بشكل ثابت لم يتغير".



كواليس تعاونك مع النجمة وفاء عامر؟

من أكثر الشخصيات التي استمتعت بوجودها في اللوكيشن، وشخصية متعاونة جدا وتساعد الممثلين الشباب في ترك الطاقة السلبية من الجسد باستخدام بعض الحركات، وشاركت معها في عملين من قبل ولكن لم ألتقي بها وجها لوجه مثل مسلسل "ملح الأرض" و"السر".

وأشادت الفنانة وفاء عامر في طريقة تقديم شخصيتي في مسلسل "ملح الأرض" قائلة:" قالت إن ألفت عمر لها وجهان، بالإضافة إلى أن الفنان عزت العلايلي قالي كدا أن ملامح وجهة ناعم يدل على الطيبة، وشقية تدل على الشر والجبروت، ووصفي عزت العلايلي بسناء جميل رحمة الله عليها، بعد تقديمي مشهد مع الفنان توفيق عبدالحميد في مسلسل "فرح".



علاقتك بالسوشيال ميديا؟

حاولت تقديم فيديوهات على "التيك توك" ولكن فشلت وهكذا على انستجرام، قائلة:" أنا معرفش أعمل اي حاجه غير اني أمثل فقط، ودعيت ربنا اني أظهر في دور أنشره على السوشيال ميديا، وربنا استجاب لدعائي بمسلسل "سكن البنات" يوم عيد ميلادي".



متى شعرت بنجاح شخصية "مارينا"؟

جمعنا عدد مشاهدات الفيديو للشخصية وتخطت مليون مشاهدة بالرغم من عرض ١٥ حلقة فقط من المسلسل: " فرحت جدا بالخبر دا وسبب انى اكمل في الطريق ".



