نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز أبوتشت



وتابع عمر جولته بعمل زيارة ميدانية لمدرسة سمهود الابتدائية لمتابعة اعمال الاحلال والتجديد التي يجري تنفيذها بالمدرسة تحت اشراف من هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية مؤكدا على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها في الموعد الزمني المحدد.



واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد كل من مبني الوحدة المحلية لقرية سمهود والوحدة المحلية لقرية قصير بخانس حيث تابع سير العمر بالمركز التكنولوجي ومكتب خدمة المواطنين ومنفذ بيع منتجات الأمن الغذائي لمحافظة قنا، موجها مسئولي الوحدتين بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة ومراجعة أعمال الإنارة والتمهيد الخاصة بالطرق الداخلية وكذا عمل لقاءات دورية للمواطنين بهدف الاستماع إلى شكواهم باعتبار المواطن شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة، كما استمع نائب المحافظ هناك إلى عدد من المطالب التي قدمها أهالي القريتين والتي وعد بدراستها وحلها مع الجهات المعنية.



قام حازم عمر نائب محافظ قنا بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الخدمية بمركز أبوتشت لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها وذلك للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين رافقه خلالها الدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة ابو تشت وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.استهل نائب المحافظ جولته بتفقد التشطيبات النهائية بمبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت الجديد المقرر افتتاحه خلال القليلة القادمة، حيث يقع المبني علي مساحة ٨٠٠ متر مربع ومكون من بدروم وخمسة طوابق بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣٥ مليون جنيه.