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هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:42 م
جانب من جولة هيثم النويهي بالفجر
جانب من جولة هيثم النويهي بالفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل هيثم النويهي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم 9 مارس الجاري.

وعرض "النويهي" برنامجه الانتخابي للزملاء، والذي شمل عدة نقاط أساسية، أبرزها: مشروع علاج لائق للصحفيين.


وقال "النويهي"، إن برنامجه الانتخابى بمثابة "ميثاق شرف" بينه وبين الصحفيين، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا أن الطريق مليء بالعقبات والتحديات الصعبة، وأن الزملاء لديهم هواجس ومخاوف من تكرار تجارب سابقة؛ لأن هناك كثيرين ممن حصدوا أصواتكم بالوعود ولم يفوا بالعهود.

وأضاف أنه سيعمل على رفع مستوى خدمات مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بصورة تجعل أعضاء النقابة وأسرهم راضيين تمامًا عن جودة الخدمة في كل مراحلها، مؤكدًا أنه يسعى إلى إنشاء عيادات خارجية داخل مقر النقابة، لمواجهة تعثر المشروع في شكله الحالي، بالإضافة إلى تواجد نخبة من كبار الاستشاريين في جميع التخصصات.


وأكد أنه حصل على موافقة نهائية من سلسلة صيدليات شهيرة، لافتتاح فرع لها داخل النقابة، بخصم يصل لنحو 50% للزملاء الصحفيين وأسرهم، علة أن يكون الخصم بهذه النسبة للمشتركين في مشروع العلاج، أما السادة غير المشتركين فلهم أيضًا كل الحق في الحصول على الدواء بنسبة خصم 25%، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة، لاستقبال الحالات الطارئة والعمليات الجراحية.


وأعلن "النويهي" عن التفاوض مع أكثر من معمل تحاليل طبية، لافتتاح فرع داخل مبني النقابة، وذلك خلال الفترة المقبلة، وسيتم اختيار واحد منها بشكل نهائي قريبًا، وأيضًا الاتفاق بشكل مبدئي مع أحد مراكز الأشعة الشهيرة، لتأجير مقر له في مبني النقابة، لإجراء الفحوصات المطلوبة لجميع الأعضاء وأسرهم، وفق قواعد مشروع العلاج المُتفق عليها.


وأوضح "النويهي" أنه تقدم بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، طالب فيه بتوفير لقاح فيروس كورونا لكافة الصحفيين واعتبارهم من الفئات الأولي بالحصول عليه.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم
هيثم النويهي خلال جولة بـ"الفجـر": برنامجي الانتخابي "ميثاق شرف".. وأعدكم بمشروع علاج يليق بكم

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هيثم النويهي نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين

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