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دنيا سمير غانم تبدء تصوير مسلسل "المدينة" بـ منطقة 6 اكتوبر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انطلق اليوم تصوير أول مشاهد مسلسل "المدينة" بطلوة الفنانة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

حيث جمعت المشاهد الأولى بين الفنانة دنيا سمير غانم، وأوتاكا وعمرو وهبة وهشام جمال، بمدينة "6 أكتوبر" وعدد آخر من الفنانين الشباب، وينتمى المسلسل الى نوعية الـ 15 حلقة.

يذكر أن مسلسل "المدينة" من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج روزناما مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وكانت "المتحدة" تعاقدت أيضا مع عدد من المنتجين لعرض أعمالهم على شاشاتها في رمضان، فى إطار حرصها على إنعاش سوق الدراما التليفزيونية، واتجاهها للتعاون مع مختلف شركات الإنتاج بهدف تقديم منتج تليفزيونى يليق بالأسرة العربية.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.

يذكر أن دنيا سمير غانم انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد تسليم أهالي، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته هشام ماجد وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وضيوف الشرف دلال عبد العزيز، ولوسي، وشيماء سيف، وآخرين

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