الجزائر تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 161 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.





وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفًا و543 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3022 حالة وفاة.





وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفًا و319 حالة، بعد شفاء 132 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 16 مصابًا في العناية المركزة.





وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.





يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.





وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساءً إلى 5 صباحًا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.



