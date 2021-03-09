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مدرب بيراميدز: مواجهة نكانا صعبة.. وهدفنا الفوز بالكونفدرالية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، ستكون صعبة ودائما البداية تكون مهمة، والكونفدرالية هي بطولة مهمة للغاية لرغبة النادي في المنافسة على اللقب.

 

أوضح أن الفريق يسعى لمواصلة مشواره القوي في الفترة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي محليا وقاريا، مشددا على أن نكانا فريق قوي وصاحب خبرات أفريقية ومواجهته لن تكون سهلة وتركيز بيراميدز على الفوز وبدء مشوار قوي.

 

قال المدرب إن فريق بيراميدز جاهز بقوة للمباراة والنتائج في الفترة الماضية كان جيدا ولكنه لا يكتفي بهذا القدر ويسعى لمواصلة المشوار في ظل عدد كبير من المباريات المتتالية محليا وقاريا، مشيرا إلى أنه لابد من الاستمرارية ومواصلة المهمة على مختلف الأصعدة أملا في الفوز، موضحا أن اللقاء لن يكون سهلا كونه على ملعب النادي وبداية مشوار.

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