40 مركزا تغطي كل المحافظات.. تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا

تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية فى مواجهة جائحة كورونا، التى بدأت فى مدينة ووهان الصينية، قبل عام، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



فمنذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى مصر، اتخذت الحكومة إجراءات عدة، كفلت من خلالها سلامة المواطنين والمتواجدين على أراضيها، من خلال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المصالح الحكومية، والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعى، وفرض غرامات على كل من يخالف ذلك، إلى جانب تقليل نسبة التشغيل بالمطاعم والكافيهات، منعا للحام، ومنع إقامة سرادقات العزاء فى الشوارع وفى دور المناسبات.



وبالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، اتخذت الحكومة، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، إجراءات أخرى، وتحركات فعلية، من خلال جاهزية المستشفيات، وإمدادها بكل ما تحتاجه من أجل القيام بواجبها فى علاج المرضى والمصابين بالفيروس، فضلا عن تنفيذ مبادرات أخرى تستهدف رعاية مرضة كورونا، كمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى.



وجاءت التحركات الأخيرة لمصر فى هذا الشأن، متسقة مع تحركات العالم لتوفير اللقاح، إذ نجحت مصر فى الحصول على جرعات من لقاح كورونا، تم تطعيم الأطقم الطبية بها، لكونهم على خط المواجهة الأولة مع الفيروس، ثم بعد ذلك وفرت مصر عددا من الجرعات، وبدأت حملة تطعيم المرضى وكبار السن، كإحدى خطوات رفع المناعة المجتمعية، وبالتالى تقليل نسب الإصابة بالمرض



وتواصل مصر حملة تطعيم المرضة وكبار السن بلقاح كورونا، من خلال 40 مركزا منتشرا فى جميع أنحاء الجمهورية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أماكن تلقى لقاح كورونا فى مختلف محافظات مصر:



محافظة القاهرة: مركز طبى النزهة، ومركز طبى القطامية، ومركز طبى الزهور بحى الأسمرات.



محافظة الجيزة: مركز فاكسيرا، ومركز صحة ميت عقبة، والمركز الطبى بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص.



محافظة الإسكندرية: المركز الإفريقى لصحة المرأة، ومركز صحة أسرة العمراوى، ومركز صحة أسرة المفروزة.



محافظة القليوبية: مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر.



محافظة البحيرة: المعهد القومى للقلب بدمنهور، ومستشفى دنشال التعليمى.



محافظة أسيوط: مسشفى الإيمان العام، ومركز صحة الوليدية، والوحدة الصحية بنى زيد بوق، والوحدة الصحية نزلة باكور.



محافظة الوادى الجديد: مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة.



كما تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.





إحصائيات كورونا فى مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 466 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144485 حالة.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه تم تسجيل 591 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 43 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 187094 حالة، من ضمنهم 144485 حالة تم شفاؤها، و11038 حالة وفاة.